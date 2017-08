Monténégro : à Ulcinj, la Bojana s’assèche, les écologistes s’inquiètent

Par Predrag Tomović Les avertissements des écologistes et des pêcheurs d’Ulcinj sont devenus une réalité. Le courant de la Bojana a été bloqué et le petit delta du fleuve ressemble de plus en plus à un marais. Un marais pollué qui reçoit les eaux des canalisations et les déchets de plus de 570 maisons de vacances et de restaurants qui ont été construits aux alentours, le plus souvent sans autorisations. À l’heure où nous écrivons ces lignes, les représentants des institutions ne se sont pas encore rendus sur place, il n’y a pas d’engins pour libérer la voie jusqu’à la mer ou nettoyer les déchets accumulés qui ont fini par bloquer le cours de la (...)