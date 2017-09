Démographie : le grand exode qui vide les Balkans

Les Balkans ont toujours été un terre d’émigration mais, depuis quelques années, le mouvement d’exode s’amplifie à nouveau. Certes, la guerre n’est plus à l’ordre du jour mais le chômage structurel massif et l’interminable « transition » économique pousse les jeunes, diplômés ou non, à partir. Le phénomène touche tous les pays de la région, membres ou non de l’UE, et les menace, à très court terme, d’une véritable catastophe démographique.