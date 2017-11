Rencontre Débat : Yougoslavie, yougonostalgie - quel héritage du titisme ?

EN RAISON DU NOMBRE IMPORTANT DE PRÉ-INSCRIPTIONS LE DEBAT AURA LIEU À LA MAIRIE DU XVIIÈME ARRONDISSEMENT, 16-20 RUE DES BATIGNOLLES.

La « yougonostalgie » est à la mode, mais est-elle plus qu’une mode ? De Skopje à Ljubljana, jeunes et moins jeunes exaltent un temps dont ils se souviennent ou qu’ils n’ont pas connu… Dans toutes les républiques héritières de l’ancienne Fédération socialiste, le souvenir de l’ancien État commun divise et mobilise. Tandis que le portrait du maréchal Tito est brandi dans les manifestations citoyennes et ouvrières, en Bosnie-Herzégovine comme en Macédoine, le Conseil municipal de Zagreb, sous la pression de l’extrême droite, vient de retirer son nom à la Place Tito.

La référence au titisme est-elle toujours la ligne de démarcation entre droite et gauche ? Alors que le processus d’élargissement européen des Balkans s’enlise, que l’interminable « transition » n’en finit pas de ravager les économies et les sociétés de la région, le souvenir de la Yougoslavie est aussi celui d’un Etat respecté sur la scène internationale, qui garantissait une relative prospérité à ses citoyens.

Joze PIRJEVEC, Tito, traduit du slovène par Florence Gacoin-Marks, préface de Jean-Arnault Dérens, Paris, CNRS, 2017, 696 pages Prix : 27.00 €

Qté : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ajouter au panier

En savoir +

À l’occasion de la parution en traduction française de la magistrale biographie de Jože Pirjevec, Tito, une vie (Éditions du CNRS, Paris, septembre 2017), Le Courrier des Balkans et la Maison de l’Europe de Paris, ont le plaisir de vous inviter à une rencontre avec :

Jean-Arnault DÉRENS, historien, journaliste, rédacteur en chef du Courrier des Balkans ;

Catherine SAMARY, économiste, chercheuse sur l’Europe de l’Est et les Balkans, membre du Conseil scientifique d’Attac.

Débat animé par Milica POPOVIC, doctorante en cotutelle (Sciences Po Paris et Université de Ljubljana). Thèse en cours sur « les mémoires post-yougoslaves ».

La rencontre sera suivie d’un pot offert par le CNRS.

Jeudi 16 novembre de 18h30 à 20h :

Mairie du XVIIème (salle des fêtes)

16-20 rue des Batignoles, 75017 Paris

Inscriptions en ligne