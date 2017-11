Croatie : les handicapés encore et toujours délaissés

En Croatie, plus de 500 000 personnes vivent avec un handicap, et 20% d’entre elles sont en situation de pauvreté. Exclusion du système scolaire, discriminations à l’emploi, difficultés d’accès aux soins de santé et à faire valoir ses droits sociaux... Dans son dernier rapport, la Défenseure des droits des personnes souffrant de handicap dresse « une radiographie des problèmes auxquels sont confrontés quotidiennement les personnes handicapées et leur famille » et dénonce un État qui échoue à remplir ses obligations.