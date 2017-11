Croatie : l’île de Susak va-t-elle finir par être abandonnée des hommes ?

L’île de Susak et ses 120 derniers habitants sont-ils condamnés à mourir ? L’hiver, quand les touristes sont partis, les cafés et l’unique boulangerie ferment leurs portes et les soins médicaux manquent pour les plus fragiles. Mais les traditions et l’histoire de ce bout de caillou perdu dans l’Adriatique se maintiennent malgré tout. Jusqu’à quand ?