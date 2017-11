Andreia Iosif : le long combat pour être transgenre en Roumanie

Par Sinziana Ionescu Andreia est probablement la plus vieille personne transgenre de Roumanie. Elle n’a pas encore changé ses papiers, mais elle aimerait bien le faire. « Je ressemble toujours à ma photo de carte d’identité d’il y a six ans. Bien sûr, j’aimerais mieux ne pas ressembler et pouvoir la changer, mais les effets sont relativement lents et il y a le facteur âge, j’ai 50 ans. » Elle essaie d’aider d’autres personnes qui traversent les mêmes tourments. Elle voit comment les garçons trans sont unis, comment l’idée de communauté fonctionne et comment beaucoup d’entre eux avancent très vite dans leur transition. « Les filles trans sont (...)