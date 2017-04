Tourisme au Monténégro : le groupe allemand TUI va-t-il sauver la riviera d’Ulcinj ?

L’heure du renouveau va-t-elle enfin sonner pour Ulcinj, l’ancienne perle du tourisme monténégrin, en déshérence depuis plus de 30 ans ? Le géant allemand TUI veut prendre en concession les anciens hôtels d’Ulcinjska Riviera, en promettant de mirifiques investissements. Le projet semble plus sérieux que les châteaux en Espagne élaborés ces derniers années...

Par Mustafa Canka C’est ce jeudi 27 avril que le sort du tourisme à Ulcinj, et de la ville elle-même, pourrait être durablement fixé. Une séance extraordinaire de l’assemblée des actionnaires du complexe hôtelier Ulcinjska rivijera doit examiner les différents modèles de privatisation de la compagnie. Un peu plus du tiers des actions d’Ulcinjska rivijera appartiennent à des actionnaires minoritaires qui insistent pour une privatisation fondée sur la vente d’actions ou la recapitalisation, et non pas une « vente cachée » sous la forme d’une concession à long terme. Mais l’État étant le propriétaire majoritaire de l’entreprise, il faut (...)