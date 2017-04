Concert musique classique

Dans le cadre de la Fête de la Musique 2017, le Forum Culturel Autrichien et l’Institut Culturel Bulgare invitent à un concert austro-bulgare avec le violoniste Eugeniy Chevkenov et la pianiste Nastasa Veljkovic qui interpréteront Mozart, Beethoven, Schubert, Petar Christoskow, Dejan Despić, Pantcho Vladiguerov, Georgi Zlatev-Cherkin, Rainer Bischof, Fritz Kreisler...

Entrée libre - 19h



Eugeniy CHEVKENOV est né en 1971 à Plovdiv en Bulgarie dans une famille d’illustres musiciens bulgares. Sa mère est cantatrice et professeur de chant, son père - pianiste. Eugeniy Chevkenov commence ses études de violon à l’âge de 6 ans et donne son premier concert-solo à 13 ans. A 17 ans il devient lauréat des Concours de Violon et de Musique de Chambre. Après avoir fait des études à Sofia, il continue son éducation musicale à Vienne/Autriche. En tant qu’étudiant il joue à la Philharmonie de Vienne et à l’Opéra nationale de Vienne. Eugeniy Chevkenov s’est produit sur scène dans 40 pays et dans des salles comme au Carnegie Hall New York, au Musikverein à Vienne, au Métropolitain Arts Center Tokio etc. Depuis 2014 il est professeur au Conservatoire Richard Wagner à Vienne. Chevkenov est également président du Comité culturel du Forum économique de Vienne et directeur musical de l’Ensemble Concertante Vienna.

Nataša VELJKOVIĆ est née à Belgrade. Elle vit et travaille à Vienne/Autriche, où elle enseigne le piano à l’Université de Musique et des Arts du Spectacle. Nataša Veljković joue du piano depuis l’âge de 4 ans. A 14 ans elle a été admise à l’Université de Musique à Vienne dans la classe de professeur Paul Badura-Skoda. Après y avoir terminé ses études, elle les poursuivit à la Juilliard School à New York et au Conservatoire de Genève. Nataša est lauréate de plusieurs prix dont le Prix Clara-Haskil du concours de piano à Vevey en 1985 et du World Music Masters à Paris en 1990. Grâce au Prix Clara-Haskil elle s’est produite dans le monde entier en coopération avec les Belgrade Strings « Dusan Skovran » et les St. Georges Strings. Veljković se produit régulièrement aux plus importants festivals européens, à Montreux, à Berlin, au Festival Chopin en Pologne, et au Juventus à Cambrais, en Algarve (Portugal)...

Centre culturel bulgare : 28, rue la Boëtie, Paris 75008. M. Miromesnil ; Bus lignes 80, 28, 43, 84, 32