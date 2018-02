Colloque international à la Sorbonne Nouvelle - La révolution russe 1917, un héritage artistique européen

La célébration du centenaire de la révolution russe 1917 est l’occasion de rappeler son rôle crucial dans l’histoire du XXe siècle dans un monde déchiré par la guerre lorsque l’effondrement de l’Empire russe se poursuit par l’instauration du régime des bolchéviques. L’écho de la Révolution se fait entendre à travers toute l’Europe et les soulèvements politiques et militaires se propagent en Allemagne, en Hongrie, en Finlande, en Autriche, en Italie. Parallèlement, une autre révolution, cette fois artistique et esthétique, se répand autour d’un imaginaire révolutionnaire omniprésent. Programme détaillé disponible ici. Vendredi 17 novembre à partir de 9h30 (...)