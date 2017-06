Bulgarie : mineurs en grève, patrons voyous, gouvernement complice ?

La mine d’Obrochishte a longtemps fait la fierté de la Bulgarie, mais le troisième plus grand site d’extraction de manganèse au monde est devenu le symbole des dérives néolibérales qui gangrènent le pays. Salaires et cotisations non payés, environnement souillé : aujourd’hui, les mineurs ne veulent pas lâcher pas la pression contre les propriétaires coupables de multiples infractions.