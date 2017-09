La culture est le dernier des soucis de tous les gouvernements « démocratiques » qui se succèdent en Serbie depuis 2000. Pour comprendre cette atonie, il n’est pas inutile de revenir sur les années yougoslaves, afin de voir comment le libéralisme et le consumérisme et le nationalisme ont « consommé » et « consumé » le projet émancipateur du socialisme. Entretien avec l’historien de l’art Branislav Dimitrijević.