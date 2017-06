Bosnie-Herzégovine : à Jajce, les lycéens l’emportent contre la ségrégation scolaire

Après des mois de lutte, les lycéens de la ville de Jajce, en Bosnie centrale, ont enfin obtenu gain de cause : les autorités locales ont renoncé à ouvrir un nouvel établissement qui aurait séparé les élèves de nationalité bosniaque et croate. Désormais, un combat autrement plus difficile débute, réformer l’enseignement en Bosnie-Herzégovine.