Le Festival Balkan Trafik ! arrive à Paris

Après 11 ans de succès non démenti à Bruxelles, Balkan Trafik ! exporte pour la première fois son concept unique à Paris. Rendez-vous les 2 & 3 juin sur la scène mythique du Palace.

Cette édition parisienne, chapitre symbolique de la vivacité du Balkan Trafik ! Festival, puise son énergie dans son envie de décloisonner les communautés et de rassembler par le biais de la culture.

Bien plus qu’une copie de son grand frère bruxellois, ce nouveau chapitre du festival se veut complémentaire et intimiste. Dans un cadre mythique et historique, venez écouter, regarder, danser et vous laisser enchanter deux jours durant au rythme des Balkans.

Au programme ? Des artistes connus et reconnus de la région, de la musique, du folklore, du cinéma, de la gastronomie et des rencontres intimistes avec les artistes autour d’un verre pour découvrir ou redécouvrir la culture vibrante, vivante et chatoyante des Balkans.

Infos & Réservations : http://paris.balkantrafik.com

LES FEMMES A L’HONNEUR

Ce projet 100% Balkan Trafik ! rassemblera sur scène quatre grands artistes pour lesquels les musiques traditionnelles originaires des Balkans n’ont plus aucun secret. Amira, grande spécialiste des chansons de Bosnie-Herzégovine, Bilja Krstić parcourant depuis 40 ans environ les scènes de l’ex-Yougoslavie, Tamara Obrovac, compositrice, chanteuse et flûtiste croate versée dans la musique folk istrienne et enfin Bojan Z, l’immense pianiste de jazz qui fait la part belle à ses racines musicales balkaniques, accompagné de toute une série de musiciens : Nenad Vasilić à la basse, Uroš Rakovec à la guitare, Krassen Lutzkanov au kaval et Kruno Levačić à la batterie !

MUSIQUE

Découvrez sur scène la production exclusive Balkan Trafik ! : Yallah Bye ! Feat. Mitsou, réunissant sur scène Jawhar, jeune songwriter prodige belgo-tunisien et Mitsou, icône internationale de la scène rom et céleste voix que vous avez notamment pu entendre sur la bande originale du Temps des Gitans. Ce duo unique vous propose un son moderne et planant, d’influence trip-hop orientale pour un concert incontournable que vous n’entendrez nulle part ailleurs.

Le festival fera également la part belle aux meilleures fanfares des Balkans, au Braka Kadrievi Orchestra Feat. Roma Rap, au sevdah contemporain et à bien d’autres. Et ne manquez pas la nuit « Ex-Yougoslavie » avec Nino Veličkovski & Kumanovski tamburaši !

CINEMA

La programmation sera également largement consacrée au cinéma grâce à un partenariat avec le festival des pays de l’Europe du Sud-Est, le SEEF, qui vous propose une sélection de choix de courts et de longs métrages tout au long de ce week-end festif.

Avec notamment « Two Lottery Tickets » (Roumanie), « The Pain Remains » (Macédoine) ou encore « The Promise » (Belgique), un documentaire contant l’aventure d’un vigneron français parti travailler dans un village serbe. La projection se fera en présence du réalisateur.

RENCONTRES & ANIMATIONS

Des rencontres avec les artistes seront organisées au bar du Palace tout au long du week-end !