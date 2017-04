Balkan Trafik Festival - 11e édition

Lieu : BOZAR

Rue Ravensteinstraat 23

Cette année le festival ouvre avec la collaboration exceptionnelle du Wedding and Funeral Orchestra de Goran Bregović et du Brussels Philharmonic Orchestra. L’équipe du Courrier des Balkans sera présente tout au long du weekend sur son stand de livres et CD pour échanger avec les lecteurs.

Alors que nos pays se replient sur leurs frontières, le festival demeure un incontournable espace d’échange d’expériences. Les artistes des différentes communautés présentent des musiques, films, danses, animations & gastronomie de leur région. Balkan Trafik ! rassemble la vaste région de l’Europe du Sud-Est sous la bannière de la culture pour vous dévoiler la beauté du patrimoine de ces communautés, grâce à une programmation éclectique. Le festival vous emporte dans un tourbillon de musiques – des mélodies traditionnelles au musiques d’aujourd’hui en passant par l’ethno jazz et le rock –, mais aussi de danses, de films, d’ateliers, de saveurs et de parfums, tout cela dans une scénographie unique. Parmi les quelques 250 artistes réunis cette année se trouvent les fabuleux musiciens du New York Gypsy All-Stars et le légendaire Baba Zula venu de Turquie. Le programme détaillé et la billetterie du festival sont ici.

Au plaisir de vous y voir !