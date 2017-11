BAL’plans voyages

Nouvelle série de rencontres de l’association BAL’Kamp autour du voyage dans les Balkans. # 1 Spécial Adriatique. Tous à l’eau !

Bordée du nord au sud par la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et l’Albanie, chaleureuse et pulpeuse en été, mordante et mystérieuse en hiver, l’Adriatique est une mer singulière et caractérielle.

Curieux, vous planifiez votre prochain voyage dans cette région ? Envie de partager vos expériences ? Venez interagir et poser vos questions, partager vos souvenirs et anecdotes, tout cela autour d’un verre convivial !

Soirée animée par Ivan. Invité surprise.

Les Grands Voisins

82 Avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris

Lacarlo, la caravane balkanique se situe derrière la Chaufferie.