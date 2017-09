Albanie : la sécheresse dévoile un navire de guerre austro-hongrois dans le lac de Shköder

Les eaux du lac de Shköder ne cessent de baisser avec la sécheresse qui s’éternise. Au point qu’un navire austro-hongrois coulé il y a plus de cent ans a refait surface. Les badauds se précipitent, les autorités réfléchissent à son classement.

Par Louis Seiller La dramatique sécheresse qui se prolonge actuellement en Albanie aura au moins permis une importante découverte archéologique du côté de Shkodër, près de la frontière avec le Monténégro. Le niveau historiquement bas des eaux du plus grand lac des Balkans a mis à jour un superbe navire à vapeur austro-hongrois datant de la fin du XIXe siècle. C’est tout près des restaurants de poissons du village de Shirokë et de leurs fameuses recettes de carpe que le navire militaire attire les curieux, intrigués par son très bel état de conservation. Ce bateau de 20 mètres de long et quatre de large est un témoignage historique (...)