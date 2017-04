Albanie : l’opposition durcit le mouvement contre Edi Rama

Par la rédaction (Avec Balkan Insight) — L’opposition albanaise a prévenu qu’elle allait radicaliser ses manifestations contre le gouvernement socialiste d’Edi Rama. Lundi, elle a bloqué cinq routes nationales pendant une heure. Depuis le 18 février, les partis d’opposition ont planté un chapiteau devant le bureau du Premier ministre, dont ils réclament la démission. Ils souhaitent la formation d’un gouvernement technique et appellent à la tenue d’élections libres et équitables. Le dirigeant du Parti démocrate (PD), Lulzim Basha, a averti jeudi dernier que les manifestations ne se limiteraient désormais plus à la capitale Tirana, mais (...)