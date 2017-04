Albanie, d’un regard l’Autre

Exposition photographique de Kristaq Sotiri

Vernissage le samedi 22 avril accompagné de nombreuses activités à la Médiathèque, discussions, jeux pour les enfants et dégustation.



Trois moments de conte et musique (sur réservation 14h30, 16h et 17h30), une dégustation de spécialités sucrées et salées, une découverte de jeux traditionnels, la visite de l’expo Albanie... venez rencontrer Simon Pitaqaj et Arnaud Delannoy en amont de leur création à la salle Cassin le 12 mai. Avec la compagnie Atelier de l’Orage

Vivez une après-midi à l’heure des Balkans !

L’exposition : Cette exposition des œuvres de Kristaq Sotiri et de Margaret Hasluck propose un regard croisé sur l’Albanie de l’entre-deux-guerres, à une époque où le pays quitte le giron de l’Empire ottoman et se rapproche de la culture occidentale. Les photographies présentées montrent un pays qui s’ouvre à la modernité tout en témoignant de son attachement à ses traditions.



Médiathèque

17 Avenue du Maréchal Foch, 91510 Lardy

01 69 27 10 48 / mediatheque-lardy@ccejr.org

