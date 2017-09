Albanie : Edi Rama, le nouvel Enver Hoxha ?

Depuis sa reconduction triomphale à la tête du pays le 25 juin, le Premier ministre Edi Rama gouverne seul l’Albanie. Son programme repose sur la « co-gouvernance citoyenne », une sorte de pseudo-démocratie participative anti-élites aux relents populistes. Un bon moyen d’éliminer tous ses adversaires et de renforcer un pouvoir de plus en plus oligarchique.