Serbie : deux petits pas de plus vers l’Union européenne

Le 20 juin s’est tenue à Luxembourg la sixième rencontre ministérielle entre la Serbie et l’Union européenne. Deux nouveaux chapitres de l’acquis communautaire ont été ouverts, mais Belgrade regrette la lenteur des négociations.

Par Branka Trivić Le 20 juin, la Serbie a ouvert deux nouveaux chapitres des négociations d’adhésion à l’Union européenne : le chapitre 7 sur les droits de propriété intellectuelle et le chapitre 29 sur l’union douanière. Belgrade a donc ouvert 10 chapitres sur 35. « La perspective européenne de la Serbie est bien réelle et je suis convaincu que nous pouvons ouvrir de nouveaux chapitres avant la fin de l’année », s’est félicité Christian Danielsson, directeur général de la Commission européenne pour la politique de voisinage et les négociations d’élargissement. « Pour ce faire, Belgrade doit mener des réformes en ce qui concerne l’État de droit, (...)