Albanie : les socialistes d’Edi Rama en marche pour la majorité absolue

Alors que le décompte des voix n’est toujours pas terminé, le Parti socialiste (PS) revendique la victoire. Il obtiendrait 75 des 140 sièges du Parlement, très loin devant le Parti démocratique (PD, 41 mandats) et le Mouvement socialiste pour l’intégration (LSI, 20 mandats). Ce score, s’il se confirme, est une victoire personnelle pour Edi Rama, Premier ministre depuis 2013.

C’est un véritable triomphe pour Edi Rama. Son Parti socialiste (PS) obtient 51,30% des voix et aura, en sièges, une large majorité au sein du futur Parlement. Les hypothèses de « grande coalition » avec le PD de Lulzim Basha perdent du coup tout attrait. Au pouvoir depuis 2013, les socialistes peuvent continuer à gouverner l’Albanie. Et ils n’ont même plus besoin de l’encombrant partenariat qui les unissait à la LSI d’Ilir Meta, lui-même « dégagé » vers la charge essentiellement honorifique de Président de la République. Les accusations de pressions sur les électeurs que tous les partis se sont réciproquement lancées, les quelques soupçons de fraude, les (...)