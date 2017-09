Expo et conférence : à la rencontre du 51ème BITEF

Le BITEF de Belgrade est l’un des plus anciens et des plus prestigieux festival de théâtre européen. Avec une programmation internationale toujours plus ambitieuse il constitue un des rendez-vous culturels majeurs de l’automne dans les Balkans.

Le Centre culturel de Serbie, face au Centre Pompidou, vous propose d’en (re)découvrir l’historique à travers une rétrospective de ses célèbres affiches (1967-2017) et une conférence : BITEF et le théâtre français.

Vernissage de l’exposition : mercredi 6 septembre à 19h

Exposition visible du 6 au 20 septembre 2017

Conférence : mercredi 13 septembre à 18h

Avec la participation de Georges Banu, Carolyn Carlson et Joris Lacoste qui se verra remettre le prix spécial du 50ème BITEF Jovan Cirilov.

Le débat sera modéré par Ivan Medenica, directeur artistique du BITEF



Centre culturel de Serbie

123 rue St Martin, 74004 Paris