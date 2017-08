8e édition de La petite Istanbul en fête

Cette fête qui est devenue « une tradition citoyenne » pour les habitants du quartier de la porte Saint-Denis, appelée aussi « La Petite Istanbul », est un espace multiculturel rassemblant les citoyen(ne)s d’origines diverses. Elle se veut être un moyen de résistance et de vigilance citoyenne contre les atteintes aux droits et aux libertés en France et Turquie mais aussi un espace de lutte pour les valeurs de justice, d’égalité et de paix contre toutes les formes de nationalismes et de fondamentalismes religieux.

« La Petite Istanbul en Fête » sera un moment de rencontres et d’échanges interculturels qui s’inscrit dans cette valorisation et une mise en application citoyenne de la solidarité, de la fraternité et du vivre ensemble. Lors de cette fête qui se déroulera le samedi 20 mai de 14h à 19h, auront lieu des animations musicales du monde et des stands associatifs vous accueilleront dans la rue de Metz.

Nous avons décidé de dédier cette 8ème édition à la « Solidarité pour les droits et les libertés en Turquie ». Depuis juin 2015 et officiellement depuis le référendum du 16 avril 2017, il y a eu un changement de régime en Turquie. Nous savons que ce changement est le fruit d’une fraude massive dans les urnes du référendum du 16 avril, et est synonyme d’un régime dictatorial qui réprimera toutes citriques et oppositions en supprimant tous les droits et les libertés en Turquie.

Pour nous qui nous battons pour un certain nombre de valeurs en France, nous ne pouvons qu’être solidaire des groupes réprimés en Turquie et au-delà, nous avons le devoir d’informer et de sensibiliser la société civile sur ces atteintes aux droits humains. Aussi, lors de la fête du samedi 20 mai, nous inviterons un certain nombre d’associations et de syndicats français à prendre la parole pour délivrer un message de solidarité mais aussi pour informer de leurs actions de solidarité avec les démocrates et les progressistes de Turquie..

Programmation disponible ici.