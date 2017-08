Le Courrier des Balkans au festival de cinéma de Douarnenez

Retrouvez l’équipe du Courrier des Balkans pour une carte blanche cinématographique durant toute la durée du festival !

Pour sa quarantième édition, le Festival de cinéma de Douarnenez a souhaité choisir un thème qui a traversé nombre d’éditions tout en se plaçant au cœur de notre démarche et de nos interrogations actuelles, à savoir questionner la notion de Frontières. Notre propos sera d’envisager la frontière non plus comme une limite arbitraire, une barrière qui sépare, mais comme une zone d’échange, un lieu qu’il s’agit d’investir, bref comme un territoire commun. Du moins, pour un temps, celui du festival, et des possibles raisonnés et/ou rêvés, ici, à Douarnenez.

A Douarnenez, la culture et la langue bretonne sont vivantes, créatrices et festives, à l’image d’une ville « debout » et d’un tissu associatif bouillonnant. Au festival, le breton vogue de palabre en débats, accoste sur la place et au bar Diwan, aborde les salles de cinéma avec le Grand Cru Bretagne, écrin annuel de la production cinématographique de notre région. A l’occasion des 40 ans du festival, nous étofferons notre programmation avec deux focus dédié pour l’un aux 40 ans de luttes au cinéma en Bretagne et pour l’autre à la production de films d’animation en Bretagne.

Carte blanche au Courrier des Balkans

Cette année, le festival donne « Carte blanche » au Courrier des Balkans.

Avec des films :

Trieste Yugoslavia, d’Alessio Bozzer (Italie/ Slovénie/ Bosnie, 2017).

California Dreamin’, de Cristian Nemescu (Roumanie, 2007).

The good postman, de Tonislav Hristov (Bulgarie, 2017).

Frontière/ At the border/ Na Granici, de Laurent Rouy (Serbie, 2016). En présence du réalisateur.

Logbook Serbistan, de Želimir Žilnik (Serbie, 2016). En présence du réalisateur.

Et un débat : « Les Balkans, frontière(s) de l’Union européenne ? »

avec Jean-Arnault Dérens, Laurent Geslin, Simon Rico et Želimir Žilnik.

