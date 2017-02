Welcome en Tziganie - avant-première spéciale 10 ans

Jeudi 16 février à 20h

à l’Alimentation générale

64, rue Jean-Pierre Timbaut

75011 Paris

DZAMBO AGUSEV et sa fanfare sont de retour à Paris, après un premier concert mémorable au Petit Bain en juillet 2015 !

L’occasion pour eux d’enflammer à présent L’Alimentation Générale avec leur musique des Balkans envoutante et résolument festive !

Cette fois, c’est dans le cadre de l’avant-première parisienne du festival « Welcome in Tziganie », Èévénement phare des musiques tziganes en France, dans lequel Dzambo se produira à nouveau pour la 10ème édition, du 28 au 30 avril à Seissan, dans le Gers !

« Guča en Seine » vous promet une soirée haute en couleur, qui finira en apothéose avec un DJ set survitaminé du RAKI BALKANS SOUND SYSTEM !

*********************************************

DZAMBO AGUSEVI ORKESTAR : La révolution de la trompette dans les Balkans

Le trompettiste macédonien Dzambo Agusevi, véritable légende dans les Balkans, reconnu pour sa virtuosité, est accompagné de son « Orkestar »,

entre cuivres incandescents et rythmique irrésistible. Avec leur virtuosité époustouflante et leur énergie communicative, ils réinventent les traditions tziganes au rythme de leurs multiples influences cosmopolites (latines, turques, funk, jazz, rock) !

Par admiration pour son oncle Koco Agushev (trompettiste de légende en Macédoine) Dzambo adopte cet instrument et rentre dans l’orchestre familial comme 3ème trompette à l’âge de 11 ans. Très vite il est repéré par le fameux saxophoniste Ferus Mustafov qui l’invita à enregistrer un album, intitulé « Jumbo 11 » en référence à son jeune âge. Depuis 2006, il accumule les récompenses à travers les Balkans tant et si bien que beaucoup de concours lui ont demandé de ne plus se présenter pour assurer un renouveau parmi les lauréats.

En 2012, comme conclusion de cette longue série, il remporte le prestigieux prix de la « trompette d’or » au festival de Guča.

Il vole maintenant de ses propres ailes en tant que leader de son groupe, et enchaine les concerts à travers le monde.

**************************************************************

RAKI BALKANS SOUND SYSTEM : Discomobile Balkanique

Le Raki Balkans Sound System, ce sont 2 DJ, producteurs et programmateurs, passionnés de culture balkanique et tzigane.

Découverts au fond d’un autobus bosniaque, d’un taxi turc ou d’un mariage serbe, leurs morceaux, sélectionnés aux petits oignons, rassemblent tout le monde dans une grande transe derviche.

Au menu : balkan grooves, nouveaux sons d’Istanbul, gipsy punk, turbofolks apatrides, rom’n bass, opa hip-hop, swings yougoslaves, quart d’heure américain Bosphore / Danube, ska tsigane, macédoine de sons, rebétiko déchirant, Áiftetelli ondulant...

Un mix qui explore la diversité des musiques balkaniques et tsiganes en un DJ set débridé !