Avec 4,17 millions de visiteurs en 2016, soit une hausse de 9,4% par rapport à 2015, la Slovénie bat une nouvelle fois des records. Avec un leitmotiv simple pour passer à la vitesse supérieure : devenir une destination verte et sophistiquée. L’objectif : se démarquer de ses deux voisins, Italie et Croatie, poids lourds du secteur.

Par Charles Nonne En plus d’une nette augmentation des visites, la Slovénie a battu un record symbolique en 2016 en enfonçant pour la première fois la barre des dix millions de nuitées (+ 7,5%). Environ 70% des touristes en Slovénie sont étrangers, la plupart provenant des pays frontaliers, d’Allemagne ou du Royaume-Uni. Ces chiffres font l’orgueil de l’Organisation du tourisme slovène (STO), une petite machine de guerre qui centralise toutes les politiques de promotion du pays à l’étranger, pour un budget total de douze millions d’euros. Ses campagnes « I feel Slovenia » et « Slovenia – Make new memories » ont déjà gagné un franc succès. (...)