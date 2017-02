Mercredi 1er février 2016 : conférence animé par le commissaire de l’exposition Camilo Racana.

« Clouds n’est ni une question de représentation tridimensionnelle, ni une capture des nuages dans le ciel. C’est du vivant rendu par la peinture ». (Camilo Racana)

« …En regardant l’oeuvre, on ne peut pas raconter l’histoire derrière elle, ce n’est pas mon intention, je préfère laisser la narration aux écrivains et garder les formes, la matière et les couleurs ». Andrei Ciubotaru

Après des études de peinture et gravure aux États-Unis, Andrei Ciubotaru revient en Roumanie et rejoint l’Académie nationale des Beaux-Arts de Bucarest. Il est professeur, commissaire d’expositions, performer, membre fondateur de la galerie NIT à Bucarest. Il affecte le paysage urbain avec des remarquables interventions à grande échelle (p.ex. « Saint George and the dragon », Naieni, Comté de Buzau, « Urban Plants », Otopeni, « Man in charriot » au Kiseleff park, Bucarest…). Il participe aux colloques de land-art en Roumanie et à l’étranger.

Du 26 janvier au 26 février 2017

Galerie Lee

9 rue Visconti, 75006 Paris

