La Serbie va-t-elle choisir Moscou pour renouveler son aviation militaire ?

Le Président russe Vladimir Poutine a donné son approbation à la vente de six MiG-29 et de véhicules blindés à la Serbie. Pour le quotidien Vecenrnje Novosti , qui rapporte la nouvelle, « c’est désormais à Belgrade de prendre sa décision concernant l’offre de Moscou ».

Le Président serbe Tomislav Nikolić et le gouvernement d’Aleksandar Vučić ne manqueront pas de répondre. La question du coût de la révision des appareils en fonction reste toutefois un obstacle de taille. Moscou a proposé de réviser les appareils actuellement utilisés avec l’équipement adéquat. Mais ce coût était trop élevé pour la Serbie et l’intervention du ministre russe de la Défense, Sergei Shogu, a permis de le réduire. La balle est désormais dans le camp de Belgrade qui doit mesurer l’impact économique et les conséquences politiques de l’achat de matériel militaire russe. Si le marché se conclut, il sera l’aboutissement de plusieurs dizaines d’années (...)