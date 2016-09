Viticulture en Slovénie : la renaissance des terroirs et des appellations

Les vins slovènes ont la cote. Encensés par un cortège grandissant de journalistes, blogueurs, chroniqueurs et critiques de vin, les vins de terroir slovènes doivent encore faire face aux problèmes institutionnels et à la petite taille des propriétés.

Par Charles Nonne Comme la Croatie ou la Grèce, la Slovénie possède l’une des plus longues traditions viticoles en Europe : la vigne y est arrivée avec les Celtes, bien avant l’Empire romain. En dépit des invasions et des changements d’allégeance, de deux guerres mondiales et du coup dur porté par le socialisme aux savoir-faire viticoles, cette tradition n’a jamais disparu. La plus vieille vigne du monde, la Stara Trta quadri-centenaire de Maribor, en témoigne. Aujourd’hui, les trois régions de Primorska, de Posaje et de Podravje se disputent la plus grande notoriété internationale, en grande partie grâce à la riche diversité de leurs (...)