Par Charles Nonne Melania Trump, le nom de la First Lady des États-Unis, est utilisé par un nombre croissant de produits dérivés en Slovénie : un pot de miel affublé de son portrait circule dans sa ville natale de Sevnica, des t-shirts à son effigie seraient en fabrication, tout comme des magnets et des tasses. Un salon de thé de la bourgade propose aussi un gâteau au chocolat beige et or appelé Melanija. Et à Ljubljana, le sapin de Noël installé sur la place Prešeren a été baptisé de son nom, sur proposition des agents municipaux. Des clins d’oeil qui n’ont pas tardé à déclencher un coup de téléphone sur la ligne désormais bien établie (...)