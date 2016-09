Serbie : retour dans la rue contre Belgrade Waterfront

Par la rédaction, L’enquête sur les démolitions illégales du quartier de Savamala, le soir des élections législatives le 24 avril dernier, piétine depuis plus de quatre mois. Pour les inspecteurs de l’OSCE présent lors de la conférence sur les Défis du système d’inspection du travail de la police en Serbie, cette affaire est le meilleur exemple des problèmes qui règnent dans le secteur de L’inspection générale de la police serbe. Rappelons que des personnes cagoulées et toujours non-identifiées sont entrées ce soir-là dans la rue Herzegovačka, avec des bulldozers et on détruit les lotissements qui se trouvaient là où devrait émerger le quartier (...)