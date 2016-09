Front national serbe : une marche sur Belgrade le 1er octobre ?

Par Marko Tašković « Gloire à la nation – stop à l’occupation. » L’organisation Nacionalni srpski front (NSF) qui applaudit les idées du gouvernement collaborationniste de Milan Nedić et promeut une idéologie néonazie a publié plusieurs tweets pour annoncer une manifestation à Belgrade visant à défendre « l’arrêt total de la collaboration avec l’Union Européenne et du processus d’intégration ». Les autorités municipales et la police affirment ne pas être informées. « S’ils souhaitent défiler dans les rues de Belgrade, ils doivent déclarer la manifestation au moins 15 jours avant la date prévue, mais pour l’instant nous n’avons toujours pas reçu de (...)