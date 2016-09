Serbie : Saint Gašić, priez pour nous

Une fresque avec le portrait de l’ancien ministre serbe de la Défense, Bratislav Gašić, a été peinte le 5 septembre dernier dans l’église Saint-Jean-Baptiste, non loin de Kruševac, dans le sud de la Serbie.

Selon le quotidien Blic, Bratislav Gašić a financé la construction de l’église. Peindre une fresque représentant les donateurs — dans ce cas, l’ancien ministre et son frère Boban — aux côtés du saint auquel l’église est dédiée est une tradition de la religion orthodoxe. Concernant l’église de la colline de Bagdala, près de Kruševac (sud de la Serbie), il s’agit de Saint-Jean-Baptiste. La construction du temple a débuté en mars 2015 et la structure a été bénie en octobre dernier par la patriarche Irinej. À cette occasion, l’Église orthodoxe serbe a décoré les frères Gašić de l’ordre du Roi Milutin. Bratislav Gašić a été limogé de son poste de ministre plus tôt (...)