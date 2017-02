Serbie : à quand la fin des violences domestiques ?

Par le réseau des Femmes contre la violence (Žene protiv nasilje) Abus d’alcool, passé violent, menaces de viol et d’assassinat, participation aux guerres, possession d’armes et deux plaintes pour violences domestiques : tout cela n’a manifestement pas suffi aux autorités pour considérer M.I. (60 ans) comme dangereux et pour l’empêcher de tuer son épouse R.I. (62) et leur fils D.I. (24). Pourtant dans le Protocole de la police, tous les symptômes susmentionnés figurent comme facteurs de mise en danger de la vie de la victime, dans les cas de violence domestique. L’évaluation et la prévention des risques par le procureur et les autres (...)