Roumanie : le coup de force du gouvernement et l’extension de la révolte

Par Laura-Maria Ilie et Florentin Cassonnet L’avis négatif de l’ensemble des institutions judiciaires, les avertissements de l’Union européenne et la centaine de milliers de Roumains qui ont manifesté dimanche soir à travers tout le pays n’y auront rien fait : le gouvernement mené par le Parti social-démocrate (PSD) a, comme prévu dans le secret de ses bureaux, échappé au débat public pour passer l’ordonnance de modification du Code pénal et du Code de procédure pénale dont les principaux bénéficiaires sont ses membres condamnés ou poursuivis par la justice. C’est le ministre de la Justice Florin Iordache (PSD) qui a levé la main à la fin du (...)