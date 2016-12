Roumanie : la Cour suprême inculpe l’ancien président Ion Iliescu pour crimes contre l’humanité

Par la rédaction (Avec Balkan Insigt) - Vendredi, les procureurs militaires de Cour suprême de Roumanie ont inculpé pour crimes contre l’humanité l’ancien président Ion Iliescu et plusieurs autres cadres du pouvoir pour la violente répression de la « minériade », » de juin 1990. Parmi les inculpés figurent l’ancien Premier ministre Petre Roman, l’ancien vice-Premier ministre Gelu Voican-Voiculescu et l’ancien chef des services de renseignement Virgil Măgureanu. « Entre le 11 et le 15 juin 1990, les accusés ont décidé, organisé et coordonné une attaque généralisée et systématique contre les populations civiles, respectivement contre les (...)