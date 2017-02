Roumanie en révolte • les dernières infos : la Place Victoriei se remplit de manifestants à nouveau

La colère gronde en Roumanie. Chaque soir, ils sont plus nombreux à manifester contre les ordonnances gouvernementales qui modifient le Code pénal afin de blanchir les politiciens condamnés ou poursuivis pour corruption. Jamais le pays n’avait connu une telle mobilisation depuis 1989, mais le gouvernement et le Parti social-démocrate (PSD) de Liviu Dragnea restent (pour le moment) intransigeants. Retrouvez notre fil d’actu.

La Place Victoriei se remplit de manifestants à nouveau

6 février — 17h28 : L’abrogation de l’ordonnance d’urgence a-t-elle suffit à calmer les Roumains ? Plusieurs centaines ont déjà pris le chemin du siège du gouvernement, à Bucarest. Le mot d’ordre est désormais la démission du gouvernement issu de la majorité qui a gagné les élections de décembre. L’affluence des rassemblements ce soir sera déterminante pour la suite des évènements politiques.

Nouvelles manifestations record après l’abrogation de l’ordonnance

5 février — 22h : L’abrogation de l’ordonnance d’urgence n’a pas dissuadé les Roumains de manifester, comme ils l’avaient prévu, ce dimanche soir devant le siège du gouvernement à Bucarest, dans des dizaines villes grandes, moyennes et petites du pays et plusieurs capitales européennes. Les médias roumains estiment à 600 000 le nombre total de manifestants.

À Bucarest ils étaient 300 000 sur la place Victoriei. À 21h, les manifestants ont allumé la lumière de leurs téléphones, après quoi l’hymne nationale roumaine a été chantée. Quant aux slogans, on pouvait entendre « Voleurs », « Démission » et « PSD, peste rouge ». (vidéo)

Plus tôt cet après-midi, environ 500 personnes, principalement des retraités, se sont rassemblés devant le palais présidentiel à Cotroceni pour une contre-manifestation en soutien au gouvernement PSD-ALDE.

Le gouvernement a abrogé l’ordonnance d’urgence 13/2017

5 février — 15h30 : Lors d’un conseil des ministres convoqué en urgence ce dimanche 5 février par le Premier ministre Sorin Grindeanu, le gouvernement a abrogé l’ordonnance d’urgence de modification du Code pénal et du Code de procédure pénale.

À l’ordre du jour figurait également l’« approbation de la déclassification des transcriptions des débats tenus dans les conseils des ministres entre le 18/05/2016 et le 31/01/2017 », en réponse aux demandes de la Direction Nationale Anti-corruption (DNA) qui a ouvert une enquête sur les origines de l’élaboration des projets d’ordonnance d’urgence de « grâce de certaines personnes condamnées » et de modification du Code pénal et du Code de procédure pénale.

Le gouvernement va abroger l’ordonnance

4 février — 22h00 : Le Premier ministre Sorin Grindeanu a annoncé que le gouvernement se réunirait en urgence dimanche 5 février pour abroger l’ordonnance d’urgence de modification du Code pénal et du Code de procédure pénale. Comme pour l’ordonnance de grâce, le texte sera transféré au Parlement pour en faire un projet de loi. Le PSD, qui a gagné les élections législatives de décembre 2016, contrôle les deux chambres du Parlement. « Je n’accepte pas de voir notre pays divisé. La Roumanie ne peut pas être cassée en deux », a-t-il déclaré.

Ce samedi soir, encore plus de 300 000 personnes ont manifesté à travers la Roumanie et dans certaines capitales européennes.

Liviu Dragna envisage une abrogation de l’ordonnance

4 février — 15h00 : « Je vais proposer une solution pour sortir du conflit en rapport à l’ordonnance d’urgence. Peut-être pouvons-nous même parler d’abrogation de l’ordonnance, si le Premier ministre accepte », a déclaré le président du Parti social-démocrate (PSD), Liviu Dragnea, ajoutant qu’il espère que « cela persuadera nos membres et sympathisants de ne pas descendre dans la rue et de surmonter les tensions ».

La Cour constitutionnelle (CCR) va essayer de statuer avant le 10 février

4 février — 12h00 : Valer Dorneanu, le président du CCR, a déclaré que la Cour ferait au plus vite pour rendre ses avis avant la fin du délai de 10 jours pendant lequel l’ordonnance d’urgence de modification du Code pénal n’est pas encore en application.

Le CCR a trois dossiers de saisie à analyser : celle du président Iohannis, celle du Conseil Suprême de la Magistrature et celle de l’Avocat du Peuple Victor Ciorbea.

300 000 Roumains dans les rues du pays vendredi soir

3 février — 23h00 : Les médias roumains estiment à 300 000 le nombre de manifestants dans l’ensemble des villes de Roumanie, dont 150 000 à Bucarest.

Cluj – 40.000, Sibiu – 20.000, Timișoara – 25.000 ,Piatra Neamț – 1.000, Deva – 2.200, Galați – 8.000, Craiova – 5.000, Bacău – 2.000, Brașov – 12.000, Oradea – 5.000, Alba Iulia – 3.500, Cluj Napoca – 35.000, Baia Mare – 5.000, Sibiu – 18.000, Timișoara – 25.000, Arad – 2.500, Iași – 10.000, Oradea - 5.000, Pitești - 1.500, Mediaș - 2.000, Constanța - 12.000, Bistrița - 5.000, Târgu Mureș - 1.000.

On a aussi des manifestations contre l’ordonnance 13/2017 à Londres et Berlin.

Le Patriarcat de Roumanie sort de sa neutralité

3 février — 14h00 : « Même si l’Église est neutre politiquement, elle n’est pas socialement indifférente. Nous accusons réception de l’orientation et du grand souhait du peuple qui sont : la justice sociale, la diminution de la pauvreté et l’élévation du niveau de vie. Dans ce sens, le combat anti-corruption doit être poursuivi et ceux qui sont jugés coupables doivent être sanctionnés, parce que le vol dégrade la société moralement et matériellement. »

L’Avocat du peuple attaque l’ordonnance devant la Cour constitutionnelle

3 février — 11h00 : Victor Ciorbea a encore une fois changé son fusil d’épaule. Il a annoncé qu’il déposait une exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle pour l’ordonnance 13/2017 qui modifie le Code pénal.

Jeudi soir, la Haute cour de cassation et de justice a envoyé au médiateur une lettre relatant plusieurs violations de la Constitution, lui demandant de saisir la CCR.

Nouveaux rassemblements dans tous le pays

2 février — 21h30 : 200 000 manifestants au moins protestent ce soir dans les rues des différentes villes du pays. Bucarest : 80 000, Cluj : 30 000, Craiova : 10 000, Pitești : 3 000, Timișoara : 15 000, Constanța : 7 500, Sibiu : 12 000, Brasov : 8 000, Alba Iulia : 3 000, Bacău : 2 500 Suceava : 2 500, Deva : 1 200, Brăila : 100, Buzău : 100, Baia Mare : 3 000, Arad : 2 500, Târgu Jiu : 180...

Liviu Dragnea dénonce une « campagne de mensonge et de désinformation »

2 février — 18h : Le président du PSD Liviu Dragnea a réuni les dirigeants du parti pour discuter de la crise politique actuelle. La conférence de presse qui a suivi est sa première déclaration publique depuis l’adoption de l’ordonnance d’urgence dans la nuit de mardi à mercredi. Le Premier ministre Sorin Grindeanu à ses côtés, il a rappelé la large victoire de son parti aux élections de décembre, il a réitéré son soutien au gouvernement, répétant que l’ordonnance ne serait pas abrogée, et il a déclaré que les manifestations populaires étaient le fruit d’une « campagne de mensonge et de désinformation ».

Vague de démissions au sein du PSD

2 février — 17h45 : Le ministre de l’Environnement des affaires a claqué la porte du gouvernement et l’ancien secrétaire d’État pour les Fonds européens Ciprian Necula (dans le gouvernement de Victor Ponta), ont démissionné du PSD. Pour sa part, le ministre de la Justice Florin Iordache, a délégué, pour les sept prochains jours, son droit de signature à son secrétaire d’État Constantin Sima.