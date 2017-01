Roumanie : la police a arrêté « le Arsène Lupin de Paris »

Le « Voleur au mains d’or » a fini par tomber. George Ploscaru est accusé d’avoir dérobé pour 5,5 millions d’euros de bijoux et de diamants dans le très chic show room parisien du joaillier suisse De Grisogono juste avant le Nouvel an. Sans arme ni violence.

Par la rédaction (Avec agences) - Le 30 décembre, un homme d’une quarantaine d’années avait discrètement dérobé 5,5 millions d’euros de diamant et de bijoux dans le show room parisien du bijoutier suisse De Grisogono situé rue de la Boétie, dans le très chic VIIIème arrondissement. Il a finalement été arrêté le 12 janvier à Ploiesti, à une soixantaine de kilomètres de Bucarest. Pour commettre son forfait, le voleur s’était présenté sous le nom de « Mizrahi » et s’était fait passer pour un « spécialiste en joaillerie effectuant une transaction pour un tiers », intéressé par deux bagues serties de diamants et deux diamants bruts. Le joaillier lui avait (...)