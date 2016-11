Réfugiés en Serbie : « de pire en pire », dénonce MSF

Par la rédaction (Avec AYS) — Un Pakistanais de seize ans a été électrocuté en début de semaine par un câble ferroviaire, alors qu’il tentait de franchir la frontière entre la Serbie et la Hongrie caché à bord d’un train. Selon le Commissaire serbe aux réfugiés et à la migration, Vladimir Cucić, environ 810 migrants entrent tous les mois en Hongrie. Il y a deux semaines, ce chiffre est tombé à 400. De l’autre côté de la frontière, les réfugiés se plaignent d’être toujours victimes de violences de la part de la police hongroise. Plus de 6500 réfugiés se trouveraient actuellement en Serbie, dont 5200 dans des camps d’accueil et 1300 dehors. Selon les (...)