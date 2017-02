Par Philippe Bertinchamps La démolition du controversé mur de deux mètres de haut à Mitrovica-nord, non loin du pont sur l’Ibar, s’est déroulée sans incident ce dimanche, suite à un accord conclu la veille entre les dirigeants de la communauté serbe du Kosovo et les représentants du gouvernement à Pristina. L’accord a été signé par le maire serbe de Mitrovica-nord, Goran Rakić, et le ministre kosovar de l’Environnement, Ferat Shala, en présence du Premier ministre kosovar, Isa Mustafa, du vice-Premier ministre kosovar, de l’ambassadeur des États-Unis et de la représentante de l’Union européenne. Cet accord « amenuisera les tensions dans le (...)