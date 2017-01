Macédoine : népotisme et amateurisme au ministère de l’(in)Culture

Pour un artiste ou un écrivain de Macédoine, c’est un véritable défi d’obtenir un soutien et un financement du ministère de la Culture, tant le clientélisme et l’amateurisme deviennent la règle générale. Alors que le programme annuel du ministère pour 2017 vient d’être rendu public, les créateurs sonnent l’alarme et crient leur colère.