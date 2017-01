Macédoine : le parc national de Pelister bientôt classé zone Natura 2000

Le parc national de Pelister, dans le sud de la Macédoine, devrait être bientôt classé en zone Natura 2000, ce qui permettra de mieux protéger les espèces animales et végétales qui y vivent. Une bonne nouvelle pour le pays, qui commence tout juste à établir une liste exhaustive de sa faune et de sa flore.

Par Goran Mihajlovski Des scientifiques sont actuellement à l’oeuvre dans le parc national de Pelister, dans la région de Bitola, afin de lister les espèces animales et végétales qui devraient bientôt obtenir la protection de l’Union européenne, comme le lynx des Balkans, la loutre, l’ours brun, le faucon ou la chauve-souris. Certaines de ces animaux sont déjà protégés, d’autres non. C’est en fait la toute première fois que l’on dresse une liste de la faune et de la flore de Macédoine. Cet inventaire devrait permettre de classer le parc zone Natura 2000, un réseau qui rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l’Union européenne ayant (...)