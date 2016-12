Macédoine : les élections de la dernière chance ?

Par la rédaction 11h30 : Dans sa conférence de presse de 11h, Most a communiqué une liste de petits incidents, mais les élections se déroulent globalement bien pour le moment. A 11h, la participation variait de 5,74% des inscrits dans la sixième circonscription (Tetovo, Gostivar, Debar) à 11,84% dans la quatrième (Strumica, Prilep), où se présentent les deux principales figures politiques du pays, Nikola Gruevski (VMRO-DPMNE) et Zoran Zaev (SDSM). Dans la première circonscription (Skopje), elle était de 11,32%. 9h15 : Selon l’association citoyenne Most, qui a déployé plus de 3000 observateurs dans le pays, de rares incidents ont été (...)