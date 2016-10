La Macédoine relâche des propagandistes de l’Etat islamique expulsés d’Italie

(Avec Utrinski Vesnik et Telma) — Cinq ressortissants macédoniens ont été expulsés d’Italie pour « apologie de l’Etat islamique ». Vivant depuis des années dans la région de Trieste, employés dans une entreprise de construction, ils critiquaient régulièrement l’imam local, le considérant comme « trop mou » et « pro-occidental ». Parallèlement, ils étaient en contact avec des religieux dans les Balkans pour recruter des volontaires prêts à partir se battre en Syrie et en Irak. A leur arrivée à l’aéroport de Skopje, ils ont été entendus par la police, puis aussitôt relâchés. Le ministère de l’intérieur a déclaré qu’ils ne faisaient l’objet d’aucune enquête et (...)