Macédoine : premier passage sur le banc des accusés pour Nikola Gruevski

L’ancien Premier ministre Gruevski a comparu pour la première fois devant la justice, vendredi 16 décembre. Il doit répondre des accusations de violences commises contre la mairie d’opposition du Centre de Skopje. L’audience s’est transformée en pugilat entre la procureur Fatime Fetai et la juge Tatiana Mihajlova.

Par Marija Sevrieva Après plusieurs ajournements, l’ancien Premier ministre et dirigeant du VMRO-DPMNE, Nikola Gruevski, son ancien ministre des Transports, Mile Janakieski, ainsi que douze autres accusés, dont des conseillers municipaux du VMRO-DPMNE et une députée, ont enfin comparu devant la justice. Le dossier élaboré le Bureau du Procureur spécial (SJO) porte sur les violences commises contre les élus de la mairie d’arrondissement du Centre de Skopje, en juillet 2013. Assis sur le banc des accusés, Nikola Gruevski a demandé à ne pas être photographié ni filmé durant l’audience. Il est accusé d’avoir commandité et organisé ces (...)