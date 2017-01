Macédoine : la BERD annule le financement de la centrale hydroélectrique Boškov most

Par Mirko Trajanovski Six ans après l’avoir approuvé, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annulé le financement de la centrale hydroélectrique Boškov most. Ce projet qui devait voir le jour à Mala Reka, dans le parc national de Mavrovo, est l’une des installations les plus contestées par les ONG de protection de l’environnement. La décision de la BERD fait suite à celle du Comité permanent de la Convention de Berne qui exigeait la suspension de tous les projets d’infrastructures dans ce Parc national. Le prêt de la BERD a été annulé car le délai de cinq ans au cours duquel la société nationale ELEM (...)