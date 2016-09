« La question est de savoir de quelle manière les autorités serbes vont gérer le problème de ceux qui reviennent et leur permettre de vivre décemment », a déclaré Oskar Benedikt, chef-adjoint de la délégation de l’UE, l’occasion des Belgrade Dialogues, le 13 septembre dernier, à l’assemblée de la Ville de Belgrade. Pour lui, l’UE « est très préoccupée par la question des migrants et il faut voir les deux facettes de ce problème : l’une est celle des migrants qui viennent des régions détruites par la guerre, l’autre est celle des demandeurs d’asile venus de Serbie ». « Bruxelles soutient la Serbie dans ce domaine par son expertise et des fonds spéciaux pour (...)