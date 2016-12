Kosovo : une juge bulgare va présider le Tribunal spécial

C’est un pas de plus vers l’entrée en fonction du Tribunal spécial qui doit juger les anciens combattants de l’UÇK suspectés de crimes de guerre : il sera présidé par Ekaterina Trendafilova, une juriste bulgare qui a déjà siégé à la Cour pénale internationale (CPI), de 2009 à 2015.

(Avec BIRN) — Ekaterina Trendafilova a été nommée à cette charge mercredi 14 décembre. Elle se dit « privilégié » d’avoir obtenu ce poste de très grande importance et elle affirme son « intention d’accomplir sa mission d’une manière indépendante, avec détermination et vigueur ». « Il est fondamental que nous remplissions notre mandat d’une manière efficace, professionnelle et en toute sécurité », ajoute-t-elle. Elle siégera de manière permanente pendant quatre ans, alors que les autres membres du Tribunal ne viendront que lorsque leur présence sera nécessaire. Ekaterina Trendafilova a fait ses preuves auprès de la CPI, en jugeant des dossiers concernant (...)