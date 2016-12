Armée : la Russie va livrer six MiG-29 à la Serbie

Par la rédaction « Toutes ces acquisitions vont transformer notre armée d’une manière spectaculaire », s’est félicité le Premier ministre serbe après sa rencontre avec le ministre russe de la Défense Serguei Shoigu et les dirigeants de l’industrie militaire. « Ce matériel est incomparable avec celui que nous avions. On nous a aussi donné des tanks 30T-72S, 30 véhicules de reconnaissance BRDM-2 avec des canons de 14,5mm. Notre armée ne sera plus du tout la même. » La coopération entre Belgrade et Moscou doit se renforcer à très haut niveau et dans tous les secteurs politique, économique et militaire a expliqué Aleksandar Vučić, tout en insistant (...)