Bosnie-Herzégovine : le FMI coupe le robinet du crédit

En Bosnie-Herzégovine, le service de la dette absorbe déjà 65% du budget de la Fédération et 42% de celui de la Republika Srpska. Et les deux entités sont obligées d’emprunter toujours plus. Mais jusqu’à quand ? Faute de réforme économique, le FMI vient de suspendre le versement de 76 millions d’euros à Sarajevo.